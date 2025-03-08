СБУ разоблачила российского "крота" в Государственном космическом агентстве

фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила еще одного высокопоставленного "крота" РФ в государственных органах Украины

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленником оказался работник Государственного космического агентства, имевший доступ к секретной информации о стратегических предприятиях страны и конфиденциальных спутниковых снимках.

Контрразведка и следователи СБУ задержали фигуранта на совещании в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

По данным следствия, агент был завербован представителями ФСБ России в 2024 году. С тех пор Служба безопасности тщательно фиксировала все его действия и взаимодействие с российскими кураторами. В то же время СБУ использовала его для дезинформирования противника, передавая выгодную для Украины информацию из-за этого "крота".

Как стало известно, мужчина был завербован через свою жену, которая живет в Ростове-на-Дону и сотрудничает с оккупационными структурами.

За свою деятельность он получал деньги и даже планировал переезд в Россию после ухода на пенсию, запланированного на лето 2025 года.

Во время обыска у подозреваемого изъяли мобильный телефон с анонимными чатами в мессенджерах и по электронной почте, которыми он пользовался для связи с российскими спецслужбами.

На основе собранных доказательств СБУ выдвинула ему подозрение по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства его вины злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ разоблачили "крота" среди операторов БпЛА. 37-летний мужчина передавал данные российской ФСБ. Ему грозит пожизненное заключение.