З'явилися перші кадри бойової роботи французьких винищувачів Mirage 2000 на фронті в Україні

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Фото дня: українці на французьких Mirage 2000 збивають ворожі ракети над Україною

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм Повітряних Сил ЗСУ.

"Історичні фото від українського пілота! Винищувачі Mirage 2000 Повітряних Сил, надані Францією Україні, збивають крилаті ракети Х-101 в українському небі під час російської атаки 7 березня 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, місяць тому глава Міноборони Франції повідомив про передачу перших винищувачів Mirage 2000 Україні. Також разом з літаками в Україну прибули пілоти, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції.

Mirage 2000 — це французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління з низькорозташованим трикутним крилом, який в 1970-х роках розробила компанія Dassault Aviation. Перебуває на озброєнні армій декількох країн Азії, Європи і Латинської Америки. Усього збудовано понад 600 літаків.

Як відомо, 7 березня енергетика по всій Україні опинилась під масованим ударом РФ.