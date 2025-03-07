Появились первые кадры боевой работы французских истребителей Mirage 2000 на фронте в Украине

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Фото дня: украинцы на французских Mirage 2000 сбивают вражеские ракеты над Украиной

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграммы Воздушных Сил ВСУ.

"Исторические фото от украинского пилота! Истребители Mirage 2000 Воздушных сил, предоставленные Францией Украине, сбивают крылатые ракеты Х-101 в украинском небе во время российской атаки 7 марта 2025 года", - говорится в сообщении.

Напомним, месяц назад глава Минобороны Франции сообщил о передаче первых истребителей Mirage 2000 по Украине. Также вместе с самолетами в Украину прибыли пилоты, прошедшие многомесячную подготовку во Франции.

Mirage 2000 – это французский многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения с низкорасположенным треугольным крылом, который в 1970-х годах разработала компания Dassault Aviation. Состоит на вооружении армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки. Всего построено более 600 самолетов.

Как известно, 7 марта энергетика по всей Украине оказалась под массированным ударом РФ.