В Украине некоторым мужчинам разрешат выезжать за границу
Кабинет министров расширил перечень категорий мужчин, которые могут пересечь границу во время военного положения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграммы народного депутата Алексея Гончаренко.
По его словам, расширяется перечень категорий, имеющих право пересечь границу. Среди них:
- те, кто имеют отсрочку и чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;
- члены семей (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра), которым посмертно вручили звание Герой Украины.
Ранее в ГНСУ напомнили, кто из мужчин может уезжать за границу.
В Госпогранслужбе пояснили, какие документы для пересечения границы нужны медийщикам и деятелям культурыВсе новости »
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