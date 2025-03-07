СБУ затримала російських агентів, які планували знеструмити Північ України

фото: СБУ

Контррозвідники Служби безпеки затримали двох агентів російської воєнної розвідки, які діяли у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Зловмисники готували серію повітряних атак на високовольтні електролінії, щоб знеструмити частину Півночі України

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За матеріалами справи, фігуранти виїжджали на місцевість та фіксували геолокації потенційних цілей. Для вогневого ураження обʼєктів "в обхід" ППО агенти мали виявити та передати окупантам координати радіолокаційних станцій ЗСУ.

Контррозвідка СБУ своєчасно викрила обох зловмисників і затримала їх за адресами проживання в Києві. Поплічниками окупантів виявилися 27-річний помічник юриста місцевої юридичної компанії та його знайомий – 25-річний безробітний.

У 2024 році вони разом шукали "швидкі заробітки" на Телеграм-каналах, де їх швидко завербувало російське ГРУ. Для збору розвідданих фігуранти переміщувалися одразу по трьох областях України.

Відомо, що ворожі агенти дистанційно координували свої дії з декількома представницями російської спецслужби, а для конспірації зв’язку у месенджерах постійно міняли сім-карти і телефони.

Під час обшуків у затриманих вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами співпраці з воєнною розвідкою РФ.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Одесі затримали 20-річного терориста, який працював на РФ.