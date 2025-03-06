Удар по Кривому Рогу: серед постраждалих є діти
У Кривому Розі серед постраждалих внаслідок російського ракетного удару – двоє дітей
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За його словами, відомо про 32 постраждалих у Кривому Розі, серед них 13-річна дівчинка та 17-річний юнак.
На амбулаторному лікуванні двоє людей. Решта – госпіталізовані. Пацієнти "важкі" та середньої тяжкості.
Також наданий момент відомо про чотирьох загиблих.
Окрім готелю, пошкоджені 14 багатоквартирних будинків, заклад культури, пошта, 12 магазинів і майже два десятки автомобілів.
У місті продовжують ліквідовувати наслідки російського терору.
Нагадаємо, ввечері 5 березня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Ракета влучила в п'ятиповерховий готель, загинули чотири людини.
Як повідомив президент Володимир Зеленський, перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів, Британії.