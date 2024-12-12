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12 грудня 2024, 14:55

Прискорення інфляції в Україні: Нацбанк вирішив підвищити облікову ставку

12 грудня 2024, 14:55
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фото: bank.gov.ua
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Національний банк України ухвалив рішення про підвищення облікової ставки на пів відсоткового пункта - до 13,5%

Про це повідомили в НБУ під час брифінгу 12 грудня, передає RegioNews.

Це рішення було прийняте задля утримання інфляції під контролем, щоб поступово сповільнити інфляцію до цілі 5%.

"Підвищення облікової ставки сприятиме збереженню контрольованості інфляційних очікувань та підтримає реальну дохідність гривневих інструментів. Це підживить інтерес до строкових гривневих заощаджень і сприятиме, відповідно, зниженню тиску на курс та ціни в міру вичерпання дії тимчасових рушіїв інфляції", - зазначили в НБУ.

Також там підтвердили, що впродовж останніх місяців інфляція зростала швидшими темпами, ніж передбачалося прогнозом НБУ. Так, в листопаді вона досягла рівня 11,2% рік до року.

Представники НБУ запевнили, що обсяги міжнародної фінансової допомоги у 2025 році будуть достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці знайшли спосіб, як переказати "тисячу Зеленського" на банківську картку.

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