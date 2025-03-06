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06 марта 2025, 21:10

Нацбанк снова повысил учетную ставку

06 марта 2025, 21:10
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фото: 24 Канал
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Правление Национального банка Украины приняло решение с 7 марта повысить учетную ставку на 1%, до 15,5% годовых и скорректировать параметры операционного дизайна процентной политики

Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает RegioNews.

"Предыдущие шаги по усилению процентной политики остановили тенденцию к снижению ставок по гривневым депозитам, а ставки по ОВГЗ в гривне достаточно активно отреагировали на повышение учетной ставки. Это поддержало спрос на гривневые инструменты. В то же время для разворота инфляционного тренда дополнительное усиление монетарных условий необходимо".

В НБУ отметили, что в условиях сохранения устойчивости валютного рынка повышение ставки позволит и дальше поддерживать спрос на гривневые инструменты для сбережений, сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и ограничить соответственно давление на цены.

Ожидается, что в ближайшие месяцы инфляция будет расти, но вернуться на траекторию замедления во втором полугодии благодаря мерам НБУ и постепенному исчерпанию влияния временных движителей инфляции.

Также для усиления привлекательности сбережений в гривне НБУ вносит изменения в параметры операционного дизайна процентной политики. Они будут способствовать росту ставок по гривневым депозитам и ОВГЗ, соответственно и увеличению спроса на такие инструменты. В результате ожидается снижение рисков ценовой динамики, валютного рынка и международных резервов.

Напомним, ранее Нацбанк решил повысить учетную ставку из-за ускорения инфляции.

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