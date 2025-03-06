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06 березня 2025, 18:35

Нардепка Інна Свириба відмовилася від мандата: хто її замінить

06 березня 2025, 18:35
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фото: ЦВК
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Інна Свириба, яку наприкінці лютого ЦВК визнала обраною народною депутаткою України від партії "Слуга народу", відмовилася від мандата. Відтак обраним народним депутатом визнали Сергія Мельніка, який був наступним за черговістю

Про це передає RegioNews із посиланням на Центральну виборчу комісію.

Зазначається, що Інна Свириба подала заяву про відмову від депутатського мандата.

"Комісія розглянула документ і визнала Інну Свирибу такою, яка не набула депутатського мандата. Водночас ЦВК визнала Сергія Мельніка, наступного за черговістю кандидата у виборчому списку партії "Слуга народу" під №149, обраним народним депутатом України на зазначених виборах", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЦВК отримала постанову Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народної депутатки України Ірини Кормишкіної, і 27 лютого визнала Інну Свирибу обраною народною депутаткою України.

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