У Раді з'явилася нова депутатка від "Слуги народу"

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Про це передає RegioNews із посиланням на Центральну виборчу комісію.

Зазначається, що ЦВК отримала постанову Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народної депутатки України Ірини Кормишкіної, яка була обрана на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу".

Ірина Кормишкіна отримала підозру від НАБУ щодо незаконного збагачення. Йдеться про набуття у власність активів на суму понад 20 млн грн. Окрім того, депутатка в декларації не зазначила дані про будинок й дві земельні ділянки.

"ЦВК розглянула документ і визнала Інну Свирибу, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії "Слуга народу" під № 148, обраною народною депутаткою України на зазначених виборах", — йдеться в повідомлення.

Справа Ірини Кормишкіної

Нагадаємо, 9 січня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в недостовірному декларуванні народній депутатці Ірині Кормишкіній.

До того їй повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Правоохоронці заявляють, ніби депутатка у 2021-2022 роках отримала у власність активи, які більш ніж на 20 млн грн перевищують її офіційні доходи та заощадження.

У справі про незаконне збагачення народної депутатки України Ірини Кормишкіної підозру від НАБУ і САП також отримав її чоловік.

23 жовтня минулого року Ірину Кормишкіну суд відпустив на поруки керівника парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.