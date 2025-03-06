Нардепка Инна Свириба отказалась от мандата: кто ее заменит
Инна Свириба, которую в конце февраля ЦИК признала избранной народной депутаткой Украины от партии "Слуга народа", отказалась от мандата. Следовательно, избранным народным депутатом признали Сергея Мельника, который был следующим по очередности
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.
Инна Свириба подала заявление об отказе от депутатского мандата.
"Комиссия рассмотрела документ и признала Инну Свирибу такой, которая не приобрела депутатский мандат. В то же время ЦИК признала Сергея Мельника, следующего за очередностью кандидата в избирательном списке партии "Слуга народа" под №149, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее ЦИК получил постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Ирины Кормышкиной, и 27 февраля признал Инну Свирибу избранной народной депутаткой Украины.