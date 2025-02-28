Раптово помер народний депутат України

фото: ілюстративне

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Телеграм-каналу Верховної Ради у п'ятницю, 28 лютого.

Кулаков був радником Голови Державного комітету України з енергозбереження, представником Рахункової палати у Верховній Раді.

"Анатолій Андрійович присвятив своє життя державній службі, був народним депутатом України, радником Голови Державного комітету України з енергозбереження, представником Рахункової палати у Верховній Раді", - йдеться у повідомленні.

У парламенті він працював у складі Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Нагадаємо, в Раді з'явилася нова депутатка від "Слуги народу".