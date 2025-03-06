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06 марта 2025, 17:07

США окончательно разрушают мировой порядок: Залужный выступил с заявлением о позиции США в войне РФ против Украины

06 марта 2025, 17:07
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Фото: Посольство Украины в Великобритании
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Генерал Валерий Залужный выступил в престижном британском институте. В своей речи он говорил о российской агрессии, а также о сегодняшней риторике США

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил в Королевском институте международных отношений (Chatham House). В своем выступлении он отметил, что непризнание Вашингтоном агрессии РФ является новым вызовом не только Украине, но и Европе. В выступлении он также предупредил, что НАТО может прекратить свое существование, а Россия придет за Европой.

"Очевидно, что непризнание Вашингтоном агрессии РФ также является новым вызовом не только для Украины, но и для Европы. Следовательно, этого достаточно, чтобы понять, что уже не только Россия и Ось зла пытаются разрушить мировой порядок, но и США фактически окончательно его разрушают", - заявил Залужный.

Справка . 24 февраля 2025 года, на третью годовщину полномасштабной войны, Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине. В американском проекте не указывается, что Россия – это страна-агрессор. При этом вместо термина "война" в документе говорится о "российско-украинском конфликте". Резолюция содержит призыв "прекратить конфликт" и добиться "длительного мира между Украиной и РФ".

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