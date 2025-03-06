Українські прикордонники за допомогою гелікоптера виявили двох чоловіків, які намагалися втекти до Румунії
Учора під час моніторингу лінії державного кордону екіпаж гелікоптера прикордонників зафіксував рух в бік сусідньої Румунії двох порушників
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Як зазначається, екіпаж гвинтокрила за допомогою тепловізійних приладів спостереження виявив порушників та вивів прикордонний наряд точно до їхнього місця знаходження.
Затриманими виявилися двоє чоловіків, мешканців Чернівецької та Кіровоградської областей, які мали намір незаконно потрапити до Румунії.
На порушників складені матеріали про адміністративне правопорушення.
Де саме затримали порушників, не повідомляється.
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