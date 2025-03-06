Украинские пограничники с помощью вертолета обнаружили двух мужчин, пытавшихся бежать в Румынию
Вчера во время мониторинга линии государственной границы экипаж вертолета пограничников зафиксировал движение в сторону соседней Румынии двух нарушителей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Как отмечается, экипаж вертолета с помощью тепловизионных приборов наблюдения обнаружил нарушителей и вывел пограничный наряд точно в их местонахождение.
Задержанными оказались двое мужчин, жителей Черновицкой и Кировоградской областей, которые намеревались незаконно попасть в Румынию.
На нарушителей составлены материалы об административном правонарушении.
Где именно задержали нарушителей, не сообщается.
Ранее в Госпогранслужбе пояснили, какие документы для пересечения границы нужны медийщикам и деятелям культуры.
На Буковине пограничники с помощью дрона задержали 4 мужчин, пытавшихся бежать в РумыниюВсе новости »
05 марта 2025, 10:59Пограничники показали, как уничтожили дронами укрытие и российскую пехоту
03 марта 2025, 07:10В ГПСУ напомнили, кто из мужчин может уезжать за границу
28 февраля 2025, 16:53
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Удар по Кривому Рогу: среди пострадавших есть дети
06 марта 2025, 12:20В Закарпатье будут судить командира батальона, который за деньги оставлял подчиненных служить в тылу
06 марта 2025, 12:14Франция готова предоставлять Украине разведданные вместо США
06 марта 2025, 11:59На Прикарпатье правоохранители ликвидировали преступную группу, переправившую через границу около 150 мужчин
06 марта 2025, 11:59Во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком: есть погибший и более десятка пострадавших
06 марта 2025, 11:40В Госпогранслужбе пояснили, какие документы для пересечения границы нужны медийщикам и деятелям культуры
06 марта 2025, 11:05Зеленский отреагировал на удар по Кривому Рогу: что сказал глава государства
06 марта 2025, 10:44ГСЧС показала последствия обстрела Харькова
06 марта 2025, 10:24Удар "Искандера" по 168-му батальону резерва: что случилось, кто отвечает и как избежать повторений?
06 марта 2025, 10:24
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все блоги »