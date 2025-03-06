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06 марта 2025, 00:05

Нидерланды будут инвестировать в производство дронов для Украины

06 марта 2025, 00:05
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Иллюстративное фото
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Глава правительства Нидерландов объявил о новой помощи Украине. Он заявил, что Нидерланды окажут финансовую помощь для производства дронов

Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, передает RegioNews.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Дик Схоф провели телефонный разговор. Они обсуждали возможность новой помощи для Украины. В частности, инвестирование Нидерландами в производство дронов. Речь идет о сумме в размере 700 миллионов евро.

"Нидерланды продолжают поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Поэтому я акцентировал, что мы будем и дальше оказывать политическую, военную, финансовую и моральную поддержку", - заявил премьер-министр Нидерландов.

Напомним, что в ВСУ стартовал проект "Линия дронов", целью которого является развитие лучших подразделений беспилотных систем и масштабирование их боевого опыта в Силах обороны. На финансирование проекта было выделено 4,6 миллиарда гривен. В частности, на закупку дронов, транспорта и всего необходимого для выполнения боевых задач.

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