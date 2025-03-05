В Украине представили самый быстрый FPV-дрон "Оборотень"
Украинский производитель боевых FPV-дронов "Дикие Шершни" (Wild Hornets) представил новый дрон-перехватчик "Оборотень" (Werewolf)
Об этом сообщили в компании, передает RegioNews.
Там рассказали, что "Оборотень" – младший брат быстрого перехватчика STING, который имеет гораздо большую эффективность. Его создали для уничтожения воздушных целей противника.
Максимальная скорость "Оборотня" до 200 км/час, а рабочая высота 5 километров. Скорость набора высоты – 23 сек./км.
По словам команды "Диких Шершней", дрон уже уничтожил немало враждебных целей.
Справка: Дикие Шершни — украинская MilTech компания и благотворительная организация, специализирующаяся на разработке и производстве боевых FPV-дронов для Вооруженных Сил Украины, зарегистрирована 18 сентября 2023 года.
Компания занимается изготовлением многофункциональных FPV-дронов, поставляемых Силам обороны Украины.
За год существования проекта "Дикие Шершни" передали в войска более 15 000 FPV-дронов разного размера и назначения.
Напомним, Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотные авиационные комплексы "NORD" отечественного производства.
Ранее мы сообщали, что на вооружение ВСУ поступили новые FPV-дроны "ZEUS" и "HADES".
Министерство обороны также допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства.