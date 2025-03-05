В Украине представили самый быстрый FPV-дрон "Оборотень"

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Об этом сообщили в компании, передает RegioNews.

Там рассказали, что "Оборотень" – младший брат быстрого перехватчика STING, который имеет гораздо большую эффективность. Его создали для уничтожения воздушных целей противника.

Максимальная скорость "Оборотня" до 200 км/час, а рабочая высота 5 километров. Скорость набора высоты – 23 сек./км.

По словам команды "Диких Шершней", дрон уже уничтожил немало враждебных целей.

Справка: Дикие Шершни — украинская MilTech компания и благотворительная организация, специализирующаяся на разработке и производстве боевых FPV-дронов для Вооруженных Сил Украины, зарегистрирована 18 сентября 2023 года.

Компания занимается изготовлением многофункциональных FPV-дронов, поставляемых Силам обороны Украины.

За год существования проекта "Дикие Шершни" передали в войска более 15 000 FPV-дронов разного размера и назначения.

Напомним, Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотные авиационные комплексы "NORD" отечественного производства.

Ранее мы сообщали, что на вооружение ВСУ поступили новые FPV-дроны "ZEUS" и "HADES".

Министерство обороны также допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства.