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Впродовж тижня понад 300 військовослужбовців, які самовільно залишили частини, подали рапорти на повернення до війська через застосунок "Армія+"

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

"За останній тиждень, наприклад, ми отримали понад 300 рапортів на повернення із СЗЧ. І гадаю, що зараз динаміка прискориться, тому що згідно з законодавством, є обмежений термін для відсутності кримінальної відповідальності по таким поверненням", – сказала вона.

Черногоренко пояснила, що рапорт може бути відхилений, якщо військовослужбовець не прибув до військової служби правопорядку впродовж 24 годин з моменту його подання або надав неправдиві чи неточні відомості у документі.

Після відмови можна подати рапорт повторно, виправивши всі помилки, адже держава та ЗСУ готові прийняти таких військовослужбовців назад, додали у Міноборони.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження дії відтермінування для заброньованих від мобілізації працівників.