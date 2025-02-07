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07 лютого 2025, 22:27

У поліції прокоментували новину про мобілізацію 18-річних в Одесі

07 лютого 2025, 22:27
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фото: ілюстративне
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«Наказ» щодо посилення мобілізаційних заходів в Одесі — це фейк російських пропагандистів

Як передає RegioNews, про це повідомляє Нацполіція України.

Зазначається, що ворог створив і поширив підроблений документ, нібито виданий Головним управлінням Нацполіції в Одеській області. У ньому йдеться про наказ правоохоронцям "посилити пошук осіб, які підлягають мобілізації".

Зокрема це стосується 18-річних громадян, яких начебто мають ставити на облік у територіальних центрах комплектування, а також жінок із військовою освітою.

Зазначається, що "розшукувати" їх, за словами ворога, планують у клубах, ресторанах, барах, спортивних комплексах і торговельних центрах.

"Ніяких подібних наказів ГУНП в Одеській області не видавало, про що центру повідомили в управлінні Національної поліції України. Крім того, "документ" містить стилістичні помилки та невідповідність формату офіційних розпоряджень. Також під вказаним у "документі" номером насправді зареєстрований зовсім інший наказ – про звільнення колишньої працівниці, датований 31.10.2024", - йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, подібні фейки поширюються в рамках інформаційної кампанії щодо дискредитації мобілізаційного процесу в Україні.

Нагадаємо, Міністерство оборони України має намір реформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Також у відомстві розповіли, хто насправді має відповідати за мобілізацію в Україні.

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