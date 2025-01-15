Військовий облік 17-річних призовників: Зеленський підписав закон

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Президент Володимир Зеленський підписав зміни до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки. Зміни передбачають облік 17-річних призовників

Відповідний документ оприлюднений на сайті Верховної Ради України, повідомляє RegioNews.

Відтепер кожного року – з 1 січня до 31 липня – юнаків, яким виповнилося 17 років, беруть на облік призовників із внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Реєстрація відбуватиметься:

через електронний кабінет;

за допомогою особистого прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Зазначається, що перед початком практичних занять базової загальновійськової підготовки українці проходитимуть медичний огляд.

Нагадаємо, у середу, 15 січня, Верховна Рада України схвалила продовження дії воєнного стану й загальної мобілізації ще на 90 днів – до 9 травня 2025 року.