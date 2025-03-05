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В СМИ стали появляться месседжи о военном учете с 14 лет в Украине со ссылкой на заявления депутата Верховной Рады. Впоследствии сам депутат прокомментировал эту информацию

Об этом сообщил Максим Саврасов, передает RegioNews.

Депутат рассказал, что на одном из сайтов опубликовали его фейковое интервью о подготовке к мобилизации с 14 лет. В самом деле, подчеркнул Максим Саврасов, такого разговора не было. То есть, это фейковая новость.

"Новость перепечатало много СМИ и Телеграмм каналов. Такого разговора не было. Используйте надежные источники информации", - написал депутат.

Следует отметить, что в том фейковом материале говорилось, что якобы в парламенте готовят законопроект о внесении изменений в закон о мобилизации, предусматривающий постановку на учет 14-летних парней. Однако на самом деле, как выяснилось, в Верховной Раде не представляли подобный законопроект.

Следует отметить, что президент Украины Зеленский подписывал закон о военном учете для несовершеннолетних. Однако это касается ребят от 17 лет. При этом речь идет только об учете призывников с внесением сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. То есть речь идет о медицинском осмотре перед началом практических занятий базовой общевойсковой подготовки.

Что касается самой мобилизации, то в Украине повестку могут получить военнообязанные от 25 лет. Мужчины моложе 25 лет могут быть мобилизованы исключительно по собственному желанию на контрактной основе.