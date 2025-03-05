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05 марта 2025, 20:43

Предали Украину: кого Минспорта лишило спортивных званий

05 марта 2025, 20:43
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фото: Getty Images
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Министерство молодежи и спорта лишило спортивных званий ряда спортсменов. В частности, эксфутболиста Анатолия Тимощука, эксзащитника Динамо Каху Каладзе и шахматиста Сергея Карякина

Об этом говорится в приказе №1181 , где опубликован полный список спортсменов, сообщает RegioNews.

Согласно приказу, 21 спортсмен лишен звания "Мастер спорта Украины". Также 8 спортсменов лишены званий "Мастер спорта Украины международного класса".

Карякина и Тимощука лишили званий "Заслуженный мастер спорта Украины".

Что известно о Тимощуке, Каракине и Каладзе

45-летний Анатолий Тимощук играл за "Волынь", "Шахтер", немецкую "Баварию", российский "Зенит", казахстанский "Кайрат" и провел 144 матча за сборную Украины. После завершения игровой карьеры работает ассистентом главного тренера в "Зените", который он отказался покидать после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Шахматист Сергей Карякин, родившийся в Симферополе и выступавший за сборную Украины, стал членом совета федерации России от временно оккупированного Крыма. В 28 февраля 2024 года Карякин посетил разрушенную россиянами Авдеевку в Донецкой области.

Каха Каладзе – грузинский политик. В начале 1998 года Каладзе переехал в Киев и 2,5 года играл в киевском Динамо, где сыграл в 63 матчах, прежде чем переехал в итальянский Милан. В настоящее время он мэр Тбилиси и один из лидеров правящей пророссийской партии Грузинская мечта.

Напомним, недавно менеджер футбольного клуба "Карпаты" сбежал за границу.

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