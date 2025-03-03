В Укренерго попередили про обмеження електроенергії на 3 березня
Українцям пояснили, якими будуть обмеження електроенергії 4 березня, у вівторок. Стало відомо, кого це торкнеться
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
У вівторок, 4 березня, у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі будуть обмеження потужності. Це стосується промисловості та бізнесу. Часи застосування обмежень очікуються такі:
- 06:00-9:00;
- 15:00-21:00.
Причиною запровадження обмежень називають наслідки російських атак на енергооб'єкти. При цьому важливо, що для побутових споживачів відключення поки що не прогнозують.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)", - нагадали в Укренерго.
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