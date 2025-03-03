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Українцям пояснили, якими будуть обмеження електроенергії 4 березня, у вівторок. Стало відомо, кого це торкнеться

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

У вівторок, 4 березня, у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі будуть обмеження потужності. Це стосується промисловості та бізнесу. Часи застосування обмежень очікуються такі:

06:00-9:00;

15:00-21:00.

Причиною запровадження обмежень називають наслідки російських атак на енергооб'єкти. При цьому важливо, що для побутових споживачів відключення поки що не прогнозують.