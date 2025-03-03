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Украинцам объяснили, какими будут ограничения электроэнергии 4 марта во вторник. Стало известно, кого это коснется

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Во вторник, 4 марта, в связи со сложной ситуацией в энергосистеме будут ограничены мощности. Это касается индустрии и бизнеса. Время применения ограничений ожидается такое:

06:00-9:00;

15:00–21:00.

Причиной введения ограничений называют последствия российских атак на энергообъекты. При этом важно, что для бытовых потребителей отключения пока не прогнозируются.