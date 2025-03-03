В Укрэнерго предупредили об ограничении электроэнергии на 3 марта
Украинцам объяснили, какими будут ограничения электроэнергии 4 марта во вторник. Стало известно, кого это коснется
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
Во вторник, 4 марта, в связи со сложной ситуацией в энергосистеме будут ограничены мощности. Это касается индустрии и бизнеса. Время применения ограничений ожидается такое:
- 06:00-9:00;
- 15:00–21:00.
Причиной введения ограничений называют последствия российских атак на энергообъекты. При этом важно, что для бытовых потребителей отключения пока не прогнозируются.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго)", - напомнили в Укрэнерго.
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