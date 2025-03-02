Ночью ПВО сбила более 60 российских "шахедов" и БпЛА других типов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на воскресенье, 2 марта, российская армия выпустила по Украине 79 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 63 дрона, еще 16 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы из направлений - Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-АхтарскОрел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ.

Военные подтвердили сбитие 107 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 63-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. 16 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Хмельнитчина и Запорожье.

Напомним, ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку ударных беспилотников. Защитники уничтожили 19 российских "шахедов".