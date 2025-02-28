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Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

У суботу, 1 березня, в Україні запроваджують обмеження потужності для промисловості і бізнесу. Час застосування обмежень - з 14 до 20 години. Такі заходи проводяться у звʼязку зі складною ситуацію з енергосистемою.

Енергетики пояснили, що починаю обмежень є наслідки російських атак на енергообʼєкти. При цьому поки що відключення для побутових споживачів не прогнозують.

Однак українців попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Тому важливо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго). Також українців закликають використовувати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, що 28 лютого в деяких регіонах України для бізнесу запровадили аварійні відключення світла. Це сталося через атаки окупантів на українські енергетичні обʼєкти.