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Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

В субботу, 1 марта, в Украине вводится ограничение мощности для промышленности и бизнеса. Время применения ограничений – с 14 до 20 часов. Такие мероприятия проводятся в связи со сложной ситуацией с энергосистемой.

Энергетики объяснили, что начинающими ограничениями являются последствия российских атак на энергообъекты. При этом пока отключения для бытовых потребителей не прогнозируют.

Однако украинцы предупреждают, что ситуация в энергосистеме может измениться. Поэтому важно следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго). Также украинцев призывают использовать электроэнергию бережливо.

Напомним, что 28 февраля в некоторых регионах Украины для бизнеса ввели аварийные отключения света. Это произошло из-за атак оккупантов на украинские энергетические объекты.