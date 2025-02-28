11:35  28 февраля
Скандал в Праге: водитель трамвая набросился с кулаками на украинцев с ребенком
13:40  28 февраля
На границе с Молдовой обнаружили древний каменный топор, которому несколько тысяч лет
04:15  28 февраля
Бойцы ГУР показали, как под Покровском испепелили российские гаубицы
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2025, 18:44

В Укрэнерго предупредили об ограничении электроэнергии на 1 марта

28 февраля 2025, 18:44
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Энергетики предупредили

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

В субботу, 1 марта, в Украине вводится ограничение мощности для промышленности и бизнеса. Время применения ограничений – с 14 до 20 часов. Такие мероприятия проводятся в связи со сложной ситуацией с энергосистемой.

Энергетики объяснили, что начинающими ограничениями являются последствия российских атак на энергообъекты. При этом пока отключения для бытовых потребителей не прогнозируют.

Однако украинцы предупреждают, что ситуация в энергосистеме может измениться. Поэтому важно следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго). Также украинцев призывают использовать электроэнергию бережливо.

Напомним, что 28 февраля в некоторых регионах Украины для бизнеса ввели аварийные отключения света. Это произошло из-за атак оккупантов на украинские энергетические объекты.

Укрэнерго электроэнергия
Графики отключений и многое другое: Укрэнерго запустили мобильное приложение
28 февраля 2025, 14:14
В Укрэнерго объяснили, почему применили аварийные отключения электроэнергии
28 февраля 2025, 07:55
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Одна из стран ЕС заработала в два раза больше на украинских беженцах, чем потратила
28 февраля 2025, 19:05
Россия не захочет возвращаться: что сказал Трамп о гарантиях безопасности для Украины после встречи с Зеленским
28 февраля 2025, 18:58
На Волыни правоохранитель за 10 000 долларов переправлял мужчин через границу
28 февраля 2025, 18:35
С 1 марта выплаты на проживание для ВПЛ продлят автоматически
28 февраля 2025, 18:24
Врач "продала" инвалидность и помогла уклонителю: в Харькове разоблачили хирурга
28 февраля 2025, 18:15
Никаких гарантий безопасности от США не будет, - эксперты
28 февраля 2025, 18:08
В Киеве и еще трех областях ввели экстренные отключения света
28 февраля 2025, 17:45
За февраль в Украине разминировали более 5000 га территорий
28 февраля 2025, 17:44
В Николаевской области ликвидировали пожар на предприятии после атаки российского беспилотника
28 февраля 2025, 17:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Мустафа Найем
Виктор Шлинчак
Тарас Загородний
Все блоги »