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28 февраля 2025, 16:53

В ГПСУ напомнили, кто из мужчин может уезжать за границу

28 февраля 2025, 16:53
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фото: иллюстративное
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Правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы. В частности, это касается граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, следующих для перевозки медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи

Как передает RegioNews, об этом напоминают в ГНСУ.

Теперь выезд этой категории граждан будет происходить не по регистрации в системе "Путь", ведь Министерство развития общин и территорий и областные военные администрации не будут вносить информацию о них в систему и не будут выносить решения о выезде за пределы Украины.

По состоянию на конец февраля 2025 г. пересекать границу для перевозки гуманитарных и медицинских грузов при наличии соответствующих документов, дающих право на пересечение границы во время военного положения, могут следующие категории мужчин:

  • забронированные на период мобилизации;
  • признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
  • многодетные родители;
  • мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет и жену, проходящие военную службу;
  • самостоятельно воспитывающих ребенка;
  • лица с инвалидностью;
  • водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
  • другие лица, подпадающие под указанные выше пункты.

Напомним, в Закарпатье пограничники задержали 12 человек, которые переправляли через границу военнообязанных мужчин.

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