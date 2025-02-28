В ГПСУ напомнили, кто из мужчин может уезжать за границу
Правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы. В частности, это касается граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, следующих для перевозки медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи
Как передает RegioNews, об этом напоминают в ГНСУ.
Теперь выезд этой категории граждан будет происходить не по регистрации в системе "Путь", ведь Министерство развития общин и территорий и областные военные администрации не будут вносить информацию о них в систему и не будут выносить решения о выезде за пределы Украины.
По состоянию на конец февраля 2025 г. пересекать границу для перевозки гуманитарных и медицинских грузов при наличии соответствующих документов, дающих право на пересечение границы во время военного положения, могут следующие категории мужчин:
- забронированные на период мобилизации;
- признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
- многодетные родители;
- мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет и жену, проходящие военную службу;
- самостоятельно воспитывающих ребенка;
- лица с инвалидностью;
- водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
- другие лица, подпадающие под указанные выше пункты.
Напомним, в Закарпатье пограничники задержали 12 человек, которые переправляли через границу военнообязанных мужчин.