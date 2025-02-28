В ГПСУ напомнили, кто из мужчин может уезжать за границу

фото: иллюстративное

Правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы. В частности, это касается граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, следующих для перевозки медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи

Как передает RegioNews, об этом напоминают в ГНСУ.

Теперь выезд этой категории граждан будет происходить не по регистрации в системе "Путь", ведь Министерство развития общин и территорий и областные военные администрации не будут вносить информацию о них в систему и не будут выносить решения о выезде за пределы Украины.

По состоянию на конец февраля 2025 г. пересекать границу для перевозки гуманитарных и медицинских грузов при наличии соответствующих документов, дающих право на пересечение границы во время военного положения, могут следующие категории мужчин:

забронированные на период мобилизации;

признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

многодетные родители;

мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет и жену, проходящие военную службу;

самостоятельно воспитывающих ребенка;

лица с инвалидностью;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

другие лица, подпадающие под указанные выше пункты.

Напомним, в Закарпатье пограничники задержали 12 человек, которые переправляли через границу военнообязанных мужчин.