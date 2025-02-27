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27 февраля 2025, 18:00

В Раде появилась новая депутатка от "Слуги народа"

27 февраля 2025, 18:00
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фото: chesno.org
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В четверг, 27 февраля, Центральная избирательная комиссия признала Инну Свирибу избранной народной депутатом Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

Отмечается, что ЦИК получил постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народной депутатки Украины Ирины Кормышкиной, избранной на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".

Ирина Кормышкина получила подозрение от НАБУ по поводу незаконного обогащения. Речь идет о приобретении в собственность активов на сумму более 20 млн. грн. Кроме того, депутат в декларации не указала данные о доме и двух земельных участках.

"ЦИК рассмотрела документ и признала Инну Свирибу, следующую по очередности кандидата, включенную в избирательный список партии "Слуга народа" под № 148, избранной народной депутатом Украины на указанных выборах", — говорится в сообщении.

Дело Ирины Кормышкиной

Напомним, 9 января Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в недостоверном декларировании народной депутате Ирине Кормышкиной.

До этого ей сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Правоохранители заявляют, что депутат в 2021-2022 годах получила в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают ее официальные доходы и сбережения.

По делу о незаконном обогащении народной депутатки Украины Ирины Кормышкиной подозрение от НАБУ и САП также получил ее муж.

23 октября прошлого года Ирину Кормышкину суд отпустил на поруки руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и начальника Николаевской ОВА Виталия Кима.

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