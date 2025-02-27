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27 лютого 2025, 14:59

В українців з’явилася нова підстава для отримання інвалідності

27 лютого 2025, 14:59
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фото: ілюстративне
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З’явилася нова причина для встановлення інвалідності – позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на МОЗ України.

Зазначається, що люди, які пережили незаконне утримання, катування чи інші ушкодження здоров’я під час полону або насильницького утримання, можуть отримати статус інвалідності.

Ця зміна стосується як цивільних осіб, так і військових. Це важливий крок, який визнає реальні наслідки збройної агресії для здоров’я людей та обмежень життєдіяльності, які виникають внаслідок цього.

Спочатку потрібно підтвердити факт позбавлення свободи – це робить Комісія з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи при Міністерстві розвитку громад та територій України. Якщо рішення позитивне, людину вносять до спеціального реєстру та видають відповідний документ.

Далі проходить оцінювання повсякденного функціонування – лікар формує направлення, а експертна команда оцінює рівень обмежень у повсякденному функціонуванні.

Якщо є підстави для встановлення інвалідності, буде визначена її група, а також доступні форми підтримки.

"Людина з інвалідністю зможе отримати допоміжні засоби реабілітації, соціальні виплати та інші форми підтримки. Ці зміни спрямовані на те, щоб забезпечити підтримку осіб, які постраждали від збройної агресії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Генштабі назвали кількість "обмежено придатних" українців, які мають пройти медкомісію до 5 червня.

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