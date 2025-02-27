Армія РФ за добу вбила 7 цивільних в Донецькій області, ще 11 - поранила
Росіяни за добу вбили 7 жителів Донецької області, ще 11 цивільних отримали поранення
Про це голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews.
"За 26 лютого росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 6 у Костянтинівці і 1 у Покровську", - йдеться у повідомленні.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, у місті Покровськ на Донеччині на даний момент залишаються понад 6 тисяч цивільних.
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