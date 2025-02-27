РФ випустила по Україні 166 ударних дронів: як відпрацювала ППО
У ніч на четвер, 27 лютого, російська армія запустила по території України 166 ударних дронів по типу Shahed
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 90-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у 11 областях.
Ще 72 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина.
Нагадаємо, в одному з районів Київської області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на промисловому об'єкті.
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