Втрати ворога станом на 27 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 27 лютого 2025 року
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Генштабу у Фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 870700 (+1170) осіб,
- танків ‒ 10201 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21183 (+15) од,
- артилерійських систем – 23686 (+34) од,
- РСЗВ – 1299 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1085 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26961 (+194),
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38702 (+120) од,
- спеціальна техніка ‒ 3759 (+0)
Нагадаємо, ЗСУ знищили FPV-дронами склад боєприпасів окупантів на Куп’янському напрямку.
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