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27 лютого 2025, 07:25

Втрати ворога станом на 27 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

27 лютого 2025, 07:25
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фото: ілюстративне
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Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 27 лютого 2025 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Генштабу у Фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 870700 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 10201 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21183 (+15) од,
  • артилерійських систем – 23686 (+34) од,
  • РСЗВ – 1299 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1085 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26961 (+194),
  • крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38702 (+120) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3759 (+0)

Нагадаємо, ЗСУ знищили FPV-дронами склад боєприпасів окупантів на Куп’янському напрямку.

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