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27 лютого 2025, 09:57

Буданов заявив про знищення армії РФ

27 лютого 2025, 09:57
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фото: ілюстративне
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Професійна російська армія була знищена українцями. Зараз РФ воює мобілізованими військовими

Як передає RegioNews, про це повідомив в інтерв’ю Укрінформу очільник Головного управління розвідки Міністерство оборони Кирило Буданов.

За словами очільника ГУР, професійна армія РФ була знищена у перші два роки повномасштабної війни.

"Далі Росія воює мобілізованими. Хоча формально вони всі – контрактники, але підхід – той самий, тобто людину забирають, максимум два тижні – і вона на фронті. Вони воюють суто чисельністю", - каже Буданов.

Головний розвідник України зазначив, що на фронті росіяни "рухаються вперед", проте абсолютно не тими темпами, на які розраховували. Просуватися РФ дозволяє людський потенціал і мобілізаційний ресурс.

"Вони рухаються вперед, – це абсолютно не ті темпи, на які вони розраховували. Так, по більшості ділянок їх вдалося зупинити, перманентно на певних ділянках вони мають успіх", - підсумував Буданов.

Нагадаємо, Буданов відреагував на загибель журналістки та її чоловіка під час нічної атаки РФ на Київщину.

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