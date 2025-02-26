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26 лютого 2025, 17:31

Буданов відреагував на загибель журналістки та її чоловіка під час нічної атаки РФ на Київщину

26 лютого 2025, 17:31
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фото: rbc.ua
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Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у Фейсбуці, відреагувавши на загибель журналістки Тетяни Кулик та її чоловіка Павла Іванчова внаслідок нічної атаки росіян, передає RegioNews.

"З сумом сприйняв звістку про загибель внаслідок російського удару журналістки "Укрінформу” Тетяни Кулик та її чоловіка Павла Іванчова, хірурга-онколога, завідувача кафедри хірургії Національного медичного університету. Під час чергової нічної атаки 26 лютого 2025 року ворожий дрон влучив у їхнє помешкання в Бучанському районі", - зазначив Буданов.

Головний розвідник України висловив співчуття усім рідним, близьким та колегам Тетяни Кулик та Павла Іванчова і заявив, що усіх російських воєнних злочинців буде покарано.

Як повідомлялось, під час нічної атаки на Київщину загинула відома журналістка та її чоловік.

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