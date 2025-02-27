Прикордонники показали, як нищать ворожі позиції під Вовчанськом
Бійці бригади "Гарт" з використанням мінометів та ударних дронів завдали серії уражень по позиціях окупантів на Вовчанському напрямку
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Під вогонь прикордонників підрозділу Falcon потрапили окопні лінії, бліндажі, капоніри.
Як результат: п’ятеро окупантів ліквідовані, 13 – поранені.
Нагадаємо, раніше на одному з напрямків фронту підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вперше виявили та знищили рідкісну розробку КНДР – самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан".
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