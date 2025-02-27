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Українські бійці знищили склад з боєприпасами, який росіяни обладнали на Куп’янському напрямку

Про це передає RegioNews із посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Бійці мотопіхотного батальйону за допомогою дрона виявили ворожу позицію на Куп’янському напрямку. Поруч із нею загарбники обладнали прихований склад з боєприпасами, який наповнювали боєкомплектом.

"Завдяки вміло проведеній "ревізії" точним ударом FPV-дрона наші пілоти знищили склад боєприпасів загарбників. В результаті влучного удару – вибухало гарно, довго і багато", – розповіли військові.

Нагадаємо, раніше на одному з напрямків фронту підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вперше виявили та знищили рідкісну розробку КНДР – самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан".