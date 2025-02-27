ЗСУ знищили FPV-дронами склад боєприпасів окупантів на Куп’янському напрямку
Українські бійці знищили склад з боєприпасами, який росіяни обладнали на Куп’янському напрямку
Про це передає RegioNews із посиланням на ОСУВ "Хортиця".
Бійці мотопіхотного батальйону за допомогою дрона виявили ворожу позицію на Куп’янському напрямку. Поруч із нею загарбники обладнали прихований склад з боєприпасами, який наповнювали боєкомплектом.
"Завдяки вміло проведеній "ревізії" точним ударом FPV-дрона наші пілоти знищили склад боєприпасів загарбників. В результаті влучного удару – вибухало гарно, довго і багато", – розповіли військові.
Нагадаємо, раніше на одному з напрямків фронту підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вперше виявили та знищили рідкісну розробку КНДР – самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан".
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
На Київщині 17-річний водій Suzuki потрапив під колеса вантажівки
27 лютого 2025, 05:05Бійці ССО знищили взвод росіян під час зачистки промзони на Донеччині
27 лютого 2025, 04:30На Житомирщині чоловік задушив 18-річну дівчину: свою провину він не визнав
27 лютого 2025, 04:15На Вінниччині аферисти хотіли вкрасти житло померлої за 5 мільйонів
27 лютого 2025, 04:01На Херсонщині заступник голови ОВА на смерть збив велосипедиста
27 лютого 2025, 03:52Час говорити не про чужі вимоги, а про український план завершення війни
27 лютого 2025, 03:36Привласнив майже 3,4 млн гривень пожертв: на Одещині викрили керівника благодійного фонду
27 лютого 2025, 03:21Житель Львівщини побив знайомого кочергою і відрубав йому руку
27 лютого 2025, 03:11На Прикарпатті чоловік загинув, випалюючи сухостій
27 лютого 2025, 03:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки