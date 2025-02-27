У Чорному та Азовському морях немає російських кораблів

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Станом на ранок 27 лютого у Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Водночас відомо, що в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 26 ракет.



За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 2 судна, жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 4 судна, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.

Нагадаємо, аеророзвідники-прикордонники продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам на Харківщині. Нещодавно за допомогою FPV-дронів вони знищили два транспортних засоби, також уразили 3 позиції ворога.