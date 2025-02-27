В Черном и Азовском морях нет российских кораблей
На утро 27 февраля в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
В то же время известно, что в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 26 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 2 судна, ни одно из них не продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- до Азовского моря – 4 судна, ни одно из них не двигалось из пролива Босфор.
Напомним, аэроразведчики-пограничники продолжают наносить урон российским оккупационным войскам на Харьковщине. Недавно с помощью FPV-дронов они уничтожили два транспортных средства , также поразили 3 позиции врага.
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