В Черном и Азовском морях нет российских кораблей

иллюстративное фото: из открытых источников

На утро 27 февраля в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В то же время известно, что в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 26 ракет.



За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 2 судна, ни одно из них не продолжило движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 4 судна, ни одно из них не двигалось из пролива Босфор.

Напомним, аэроразведчики-пограничники продолжают наносить урон российским оккупационным войскам на Харьковщине. Недавно с помощью FPV-дронов они уничтожили два транспортных средства , также поразили 3 позиции врага.