Моряки показали, як вночі знищують "шахеди" над Одещиною
Вночі 24 лютого російські війська вчергове здійснив терор мирних українських міст смертоносними дронами. Військові моряки збили над Одещиною 10 ударних БпЛА "Shahed-136"
Відповідне відео оприлюднив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа, повідомляє RegioNews.
"Воїни угруповання ВМС ЗС України знищили десять ударних БпЛА типу Shahed. Дякую за роботу! Не припиняємо боротьбу, як і з першого дня вторгнення. Тільки тепер ми ще сильніші та досвідченіші", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 24 лютого під час чергової повітряної атаки РФ військові моряки збили ворожі дрони-камікадзе типу "Shahed-136".
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