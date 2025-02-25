Моряки показали, як вночі знищують "шахеди" над Одещиною

скріншот із відео

Відповідне відео оприлюднив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа, повідомляє RegioNews.

"Воїни угруповання ВМС ЗС України знищили десять ударних БпЛА типу Shahed. Дякую за роботу! Не припиняємо боротьбу, як і з першого дня вторгнення. Тільки тепер ми ще сильніші та досвідченіші", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 24 лютого під час чергової повітряної атаки РФ військові моряки збили ворожі дрони-камікадзе типу "Shahed-136".