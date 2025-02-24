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24 лютого 2025, 07:46

Військові моряки приземлили 10 російських ударних дронів

24 лютого 2025, 07:46
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вночі 24 лютого під час чергової повітряної атаки РФ військові моряки збили 10 ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі на Сумщині зенітники збили 13 російських "шахедів".

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