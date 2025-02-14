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На Полтавщині сапери успішно транспортували та знешкодили бойову частину ракети Х-101

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Бойову частину російської ракети днями виявили в одному з районів області.

Громадянам вкотре нагадали, що категорично заборонено торкатися або самостійно переміщувати вибухонебезпечні предмети. У разі їх виявлення необхідно повідомити про це поліцію або ДСНС.

Нагадаємо, ранішена Київщині в полі впала новітня російська крилата ракета Х-69, вона не здетонувала. Сапери знешкодили ракету.