У 2024 році українці усиновили найбільше дітей за останні п'ять років

фото: Мінсоцполітики

Торік в Україні усиновлено 1270 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 1268 з них усиновили українські родини

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, передає RegioNews.

У відомстві зазначають, такі показники практично дорівнюють цифрам до повномасштабного вторгнення, коли було дозволено міждержавне усиновлення, і дітей усиновлювали як українці, так і іноземці.

Українці минулого року усиновили найбільше дітей за останні п'ять років. Для порівнянння:

2024 — 1270 дітей (з них 1268 усиновлено громадянами України, двох дітей іноземцями);

2023 — 927 дітей (з них 926 усиновлено громадянами України, одну дитину іноземцями);

2022 — 752 дитини (з них 643 усиновлено громадянами України, решту іноземцями);

2021 — 1354 дитини (з них 1082 усиновлено громадянами України, решту іноземцями);

2020 — 1239 дітей (з них 992 усиновлено громадянами України, решту іноземцями).

Під час воєнного стану усиновлення іноземцями дозволено лише у випадках, коли усиновлювач є родичем дитини або усиновлювана дитина є братом чи сестрою дитини, яку родина усиновила раніше.

"Дітей, які залишаються без батьківського піклування найчастіше беруть під опіку люди з близького кола: родичі, друзі сім'ї. Ще частина дітей потрапляє в прийомні сім’ї. Фактично більшість дітей не виходять з сімейного середовища в інституційний догляд і до повноліття зростають в родині", — розповіла Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

У 2024 році Мінсоцполітики удосконалило процедуру усиновлення: кандидати в усиновлювачі отримали можливість забрати дитину в родину до рішення суду; скасовано рекомендацію віку, статі, кількості дітей, яких може усиновити людина чи родина, щоб кандидатам надавали інформацію про більшу кількість дітей на обліку.

Серед усиновлених минулого року — лише 140 дітей у віці від 11 до 17 років (11%). Водночас, 70% дітей, які перебувають на обліку з усиновлення, — саме такого віку.

Нагадаємо, торік Україні вдалося повернути 1 223 дитини з майже 20 тисяч дітей, що були депортовані або незаконно переміщені Росією.