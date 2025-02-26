Російська дитина Трамп: в РФ родина назвала немовля ім’ям президента США
Білоруська родина, яка переїхала до РФ, вирішила назвати свого новородженого сина креативно. В результаті вони обрали ім'я Трамп
Про це повідомляють в російських ЗМІ, передає RegioNews.
Білоруська родина, яка переїхала до російського Новосибірська, назвала дитину Трампом. При цьому батько хлопчика заявив, що нібито це необов'язково має відсилання до політики (тобто, до чинного президента США). За його словами, вони з дружиною просто хотіли "незвичайне ім'я" для дитини.
У ЗМІ пишуть про те, що родина переїхала до Росії з Білорусі ще два роки тому. Враховуючи, що батька дитини звуть Володимиром, то в РФ тепер живе - Трамп Володимирович.
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