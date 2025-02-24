16:53  24 лютого
Україна повернула з Росії понад тисячу депортованих дітей
16:45  24 лютого
У записі пресконференції Зеленського на каналі ОП вирізали прізвище Трампа, – ЗМІ
16:58  24 лютого
У Києві та області знайшли уламки російських безпілотників
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2025, 16:53

Україна повернула з Росії понад тисячу депортованих дітей

24 лютого 2025, 16:53
Читайте также на русском языке
фото: svidomi.in.ua
Читайте также
на русском языке

Україні вдалося повернути 1 223 дитини з майже 20 000 дітей, що були депортовані або незаконно переміщені Росією

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, передає RegioNews.

За її словами, реальна кількість викрадених дітей може бути значно більшою. Оскільки Росія приховує інформацію та блокує гуманітарний доступ.

Окрім повернення викрадених дітей, дуже важливо створити для них безпечне середовище і дати можливість зростати в родині.

"Ми вже розробили механізм реінтеграції, де всі служби працюють разом. Діти повертаються до рідних або знаходять нову сім'ю через усиновлення чи патронат. Минулого року 1 268 дітей отримали нових батьків – це рекорд за п'ять років, що доводить: система працює, а все більше родин готові прийняти дитину", – розповіла Жолнович.

Також Україна посилює підтримку великих прийомних родин. Минулого року для них закупили 57 будинків. Цього року разом із ініціативою "Адреса дитинства" першої леді Олени Зеленської ця програма продовжується.

Крім того, торік було створено 187 нових патронатних сімей, загалом їх уже 446.

Нагадаємо, в 2024 році на підконтрольну Україні територію повернули 449 дітей.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Росія активно перешкоджає поверненню українців з тимчасово окупованих територій, створюючи максимальні труднощі для гуманітарної евакуації.

діти окупація депортація патронатна сім'я Оксана Жолнович
Провела 10 років під окупацією: в Україну вдалося повернути 21-річну дівчину
21 лютого 2025, 21:16
В Україні кожна п’ята дитина під час війни втратила близького родича або друга
21 лютого 2025, 15:58
Всі новини »
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
У Сумах росіяни атакували цивільне авто, помер 62-річний водій
24 лютого 2025, 18:46
Росіяни обстріляли Слов'янськ на Донеччині: є загиблий
24 лютого 2025, 18:26
Україна може стати членом Євросоюзу протягом 5 наступних років
24 лютого 2025, 18:24
Росія не заплатить за своє вторгнення до України, - Длігач
24 лютого 2025, 18:22
В Укренерго попередили про обмеження електроенергії на 25 лютого
24 лютого 2025, 18:14
Майже половина українців мають проблеми із психічним здоров'ям через війну
24 лютого 2025, 18:12
Масова ДТП в Хмельницькому: зіткнулися 5 авто, зокрема – дві маршрутки
24 лютого 2025, 18:06
За три роки росіяни пошкодили та зруйнували понад дві тисячі медзакладів
24 лютого 2025, 17:52
Наслідки авіаудару по Харківщині: пошкоджені десятки будинків
24 лютого 2025, 17:47
На Закарпатті до 5 років засудили чоловіка, який підпалював автомобілі військових та волонтерів
24 лютого 2025, 17:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Денис Прокопенко
Віктор Шлінчак
Тетяна Даниленко
Всі блоги »