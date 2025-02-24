Україна повернула з Росії понад тисячу депортованих дітей

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Україні вдалося повернути 1 223 дитини з майже 20 000 дітей, що були депортовані або незаконно переміщені Росією

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, передає RegioNews.

За її словами, реальна кількість викрадених дітей може бути значно більшою. Оскільки Росія приховує інформацію та блокує гуманітарний доступ.

Окрім повернення викрадених дітей, дуже важливо створити для них безпечне середовище і дати можливість зростати в родині.

"Ми вже розробили механізм реінтеграції, де всі служби працюють разом. Діти повертаються до рідних або знаходять нову сім'ю через усиновлення чи патронат. Минулого року 1 268 дітей отримали нових батьків – це рекорд за п'ять років, що доводить: система працює, а все більше родин готові прийняти дитину", – розповіла Жолнович.

Також Україна посилює підтримку великих прийомних родин. Минулого року для них закупили 57 будинків. Цього року разом із ініціативою "Адреса дитинства" першої леді Олени Зеленської ця програма продовжується.

Крім того, торік було створено 187 нових патронатних сімей, загалом їх уже 446.

Нагадаємо, в 2024 році на підконтрольну Україні територію повернули 449 дітей.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Росія активно перешкоджає поверненню українців з тимчасово окупованих територій, створюючи максимальні труднощі для гуманітарної евакуації.