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26 февраля 2025, 09:52

В 2024 году украинцы усыновили больше всего детей за последние пять лет

26 февраля 2025, 09:52
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фото: Минсоцполитики
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В прошлом году в Украине усыновлено 1270 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 1268 из них усыновили украинские семьи

Об этом сообщает Министерство социальной политики, передает RegioNews.

В ведомстве отмечают, что такие показатели практически равны цифрам до полномасштабного вторжения, когда было разрешено межгосударственное усыновление, и детей усыновляли как украинцы, так и иностранцы.

Украинцы в прошлом году усыновили больше детей за последние пять лет. Для сравнения:

  • 2024 - 1270 детей (из них 1268 усыновлены гражданами Украины, двое детей иностранцами);
  • 2023 - 927 детей (из них 926 усыновлено гражданами Украины, одного ребенка иностранцами);
  • 2022 - 752 ребенка (из них 643 усыновлены гражданами Украины, остальные иностранцы);
  • 2021 - 1354 ребенка (из них 1082 усыновлены гражданами Украины, остальные иностранцы);
  • 2020 - 1239 детей (из них 992 усыновлены гражданами Украины, остальные иностранцы).

Во время военного состояния усыновление иностранцами разрешено только в тех случаях, когда усыновитель является родственником ребенка или усыновляемый ребенок является братом или сестрой ребенка, которого семья усыновила раньше.

"Остающихся без родительской опеки детей чаще всего берут под опеку люди из близкого круга: родственники, друзья семьи. Еще часть детей попадает в приемные семьи. Фактически большинство детей не выходят из семейной среды в институциональный уход и до совершеннолетия растут в семье", — рассказала Министерка социальной политики.

В 2024 году Минсоцполитики усовершенствовало процедуру усыновления: кандидаты в усыновители получили возможность забрать ребенка в семью до решения суда; отменена рекомендация возраста, пола, количества детей, которых может усыновить человек или семья, чтобы кандидатам предоставляли информацию о большем количестве детей на учете.

Среди усыновленных в прошлом году только 140 детей в возрасте от 11 до 17 лет (11%). В то же время, 70% детей, состоящих на учете по усыновлению, — именно такого возраста.

Напомним, в прошлом году Украине удалось вернуть 1 223 ребенка из почти 20 тысяч детей, депортированных или незаконно перемещенных Россией.

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