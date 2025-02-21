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Правоохоронці викрили аферистку, яка обманула військового. Вона опублікувала фейкове оголошення про продаж авто, а коли захисник перерахував їй аванс - дівчина просто витратила гроші на себе

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 22-річна дівчина розмістила оголошення про продаж чужого автомобіля Jeep Grand Cherokee 2/7 CRD за 3 800 доларів США. 28-річний військовий ЗСУ зв'язався з дівчиною з наміром купити автівку.

Після цього аферистка разом з іншою особою спонукали військового перерахувати їм аванс у розмірі 20 тисяч гривень. Після того, як кошти прийшли, шахрайка просто використала їх на власний розсуд.

"Вироком суду дівчину визнано винною у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. З урахуванням щирого каяття обвинуваченої, її звільнено від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки", - повідомили прокурори.

Нагадаємо, що нещодавно 61-річна жителька Миколаївщини стала жертвою аферистів. У соцмережах вона побачила оголошення про надання фінансової допомоги. Жінка повірила в це, завантажила фейковий застосунок і ввела туди свої банківські дані. Згодом замість отримання допомоги вона втратила понад 80 тисяч гривень.