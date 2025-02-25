Стало відомо, скільки чоловіків покинули Україну через війну

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Більшість українських біженців, які покинули батьківщину після повномасштабної війни, це жінки

Як передає RegioNews, про це повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова на експертному форумі "Психічне здоров’я нації та реабілітація військових і цивільних під час війни: спільна справа держави, бізнесу та громадянського суспільства", який відбувся в Укрінформі.

За її словами, більшість із 4,5 млн, хто виїхав, приблизно 65-66% - це жінки.

"Якщо взяти працездатний вік, то там (серед українців, які виїхали через війну - ред.) чоловіки становлять лише 22%", - сказала Лібанова.

Таким чином, через війну Україну покинули близько 1 млн чоловіків.

Також експертка зазначила, що серед тих чоловіків мобілізаційного віку, які нині перебувають за кордоном, не обовʼязково всі ховаються від мобілізації.

"Можливо, це виїхали ті люди, які на початок війни перебували в Криму або на Донбасі. В них теж були українські паспорти. Їх же ніхто не забирав. Це до того, що не так багато наших чоловіків переховуються за кордоном від мобілізації", - підсумувала Лібанова.

Нагадаємо, більшість поляків хочуть швидкого завершення війни в Україні. Про це свідчать результати соціологічного опитування.