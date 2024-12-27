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27 грудня 2024, 18:45

Стало відомо, хто з українців придбав під час війни Rolls-Royce вартістю понад €600 тисяч

27 грудня 2024, 18:45
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фото: Wikipedia
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Під час повномасштабної війни з Росією 13 українців стали власниками нових електрокарів Rolls-Royce Spectre. Вартість однієї такої автівки стартує від 600 тисяч євро

Про це йдеться в розслідуванні Української правди, повідомляє RegioNews.

Spectre — це перший електромобіль англійської компанії Rolls-Royce, який почали виробляти в 2023 році.

"Таке авто не купують у салоні. Тим паче в Україні триває повномасштабна війна. І тим українським громадянам, яким дуже треба було стати одними з перших у світі власників таких коштовних авто, потрібно було ставати в чергу й чекати", — з'ясували журналісти.

За інформацією джерел Української правди у правоохоронних органах, станом на 27 грудня в Україні зареєстровано вже 13 Rolls-Royce Spectre. Деякі з цих авто вже компрометують Україну на вулицях Князівства Монако.

Імена власників електрокарів Rolls-Royce Spectre, які відомі медіа:

  • Народний депутат Геннадій Вацак — має два автомобілі, зареєстровані на інших осіб.
  • ТОВ "Енергохаб" — авто фірми помітили в Монако. За даними ЗМІ, машиною користується бізнесмен Михайло Бакуненко.
  • Колишній нардеп Віталій Хомутиннік. Від початку повномасштабної війни він не повертався в Україну.
  • Дружина харківського забудовника Єгора Масленнікова.
  • Донька колишнього бізнесмена з Донецька Сергія Хановича. Вона одружена з Дмитром Карцигіним, який пов’язаний із трьома компаніями в Дніпрі.
  • ФОП Олена Силенко з Черкас. Підприємиця задекларувала дохід у 2 млн грн за поточний рік.
  • Микола Ковальчук, який не має офіційних доходів. Rolls-Royce Spectre, оформлений на це ім'я, за тиждень після покупки виїхав з України і досі не повертався.

Нагадаємо, очільник Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області Олег Пахніц вніс у свою декларацію за 2023 рік літак, 30 земельних ділянок, автомобілі та мільйонні заробітки.

Україна війна розслідування авто журналісти купівля авто Rolls-Royce Spectre
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