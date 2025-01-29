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Більшість поляків виступає за позбавлення українців соціальної допомоги на дітей за програмою "800+", якщо вони не працюють і не платять податки в Польщі

Про це йдеться в опитуванні центру IBRiS для видання Rzeczpospolita, передає RegioNews.

На запитання "Чи підтримуєте ви ідею, що виплати "800+" українцям мають залежати від їхнього працевлаштування та сплати податків у Польщі?" 88% респондентів висловилися позитивно.

Натомість негативно її оцінили 3,2%, а 5,6% не визначилися з цього приводу.

Ідею обмеження соцдопомоги підтримують 88% виборців чинної ліволіберальної коаліції та 92% прихильників правоконсервативної опозиції.

Що відомо про програму "800+"?

Програма "Сім’я 800+", або, як її коротко називають, "800+", – це допомога для батьків, тимчасових опікунів та осіб, які здійснюють альтернативну опіку над дитиною. Її можуть отримати ті громадяни України, які в’їхали на територію Польщі після 23 лютого 2022.

Допомога "800+" виплачується щомісяця в розмірі 800 злотих на одну дитину.

На сьогодні допомога надається усім сім’ям, включно з іноземцями, без жодних умов щодо працевлаштування чи податкових зобов’язань.

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